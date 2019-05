Nackte Frau spaziert "für die Liebe" im Regen

Das Wetter brachte uns am Mittwoch nahezu Landesweit starke Regenschauer. Auch in Wien regnete es den ganzen Tag. Für eine Dame in der Donaustadt war das aber kein Hindernis. Sie zog sich die Kleider vom Leib und ging mit einem Gemälde in der Hand die Donaufelder Straße entlang.

Was man nicht alles für die Liebe macht



Ein "Heute"-Leser saß in dem Moment im Auto und wollte ausparken, als er sie bemerkte. Dass er sie bei ihrem nackten Spaziergang filmte, störte sie aber offenbar überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil - die Wienerin lachte fröhlich in die Kamera und schrie: "Alles für die Liebe!"

(zdz)