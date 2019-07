Nackter Mann posierte beim Lesen vor Denkmal

Am Samstag entdeckte ein "Heute"-Leser gegen 12.21 einen nackten Mann, der am Maria Theresien Platz in der Wiener Innenstadt vor dem Maria-Theresien-Denkmal posierte. Dabei machte er mit seiner eigenen Kamera Fotos von sich.

Trotz den abgekühlten Temperaturen und dem möglichen Regen schien sich der Mann, nur mit Socken und Schuhen bekleidet, sichtlich wohl zu fühlen. Er las im Adamskostüm sogar 15 Minuten lang ein Buch.

(rhe)