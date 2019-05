5 Verletzte – nächster Großbrand in Simmering

Nur wenige Tage nach dem verheerenden Großbrand in Simmering rückte die Wiener Berufsfeuerwehr erneut zu einem Feuer im Bezirk aus: In der Lorystraße brach kurz nach 1 Uhr ein Kellerbrand aus, die Einsatzkräfte kämpften bis in die Morgenstunden mit einem Großaufgebot gegen die Flammen.

5 Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden, mehr als 100 Personen wurden in Sicherheit gebracht, über 70 Kellerabteile vollkommen zerstört.

Als die Feuerwehr eintraf, war das am meisten betroffene Stiegenhaus bereits stark verraucht – eine Flucht war für die Bewohner nicht mehr möglich.





Sofort wurde von den Feuerwehrleuten begonnen, die Flammen zu bekämpfen und die Hausbewohner mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus und mit einer Drehleiter von außen in Sicherheit zu bringen. Da sich der Rauch über Verbindungsgänge auch in die beiden benachbarten Stiegenhäuser verschleppte, wurden auch diese Gebäudeteile evakuiert. Insgesamt wurden mehr als 100 Personen in Sicherheit gebracht.

Mehrere Verletzte

5 Personen wurden von der Berufsrettung Wien, die mit dem Katastrophen-Zug im Einsatz war, notfallmedizinisch versorgt und hospitalisiert. Die Wiener Linien stellten 2 Straßenbahngarnituren für die Bewohner zur Verfügung, um darin die Dauer des Einsatzes abwarten zu können.



Während der Löscharbeiten kam es im Keller zu mehreren Verpuffungen, der Brand breitete sich rasant auf den gesamten Keller der betroffenen Stiege aus, begleitet von einer enormen Hitze- und Rauchentwicklung.



Von außen wurde eine Ausbreitung des Brandes auf andere Gebäudeteile mit mehreren Löschleitungen unter Atemschutz verhindert, der Keller wurde über zwei Löschleitungen unter Atemschutz mit Löschschaum geflutet. Gegen 4:00 Uhr konnte Brand aus gemeldet werden. Während der Lösch- und Evakuierungsarbeiten wurde mit mehreren Hochleistungslüftern der Brandrauch aus den Kellern, den Stiegenhäusern und der Garage gedrückt. Durch den Brand wurden mehr als 70 Kellerabteile komplett zerstört, die Aufräumarbeiten dauerten noch an in den Morgenstunden.



Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Wien untersucht.



