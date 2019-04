Nur echte Wiener verstehen diesen Schmäh

Ganz egal ob im Gemeindebau, im Nachtleben, den Öffis oder am Fußballplatz: Der Schmäh rennt in Wien – und entweder hat man ihn, oder eben nicht.

Wie es ist, in der österreichischen Hauptstadt zu leben, fassen Katja und Clemens Ettenauer treffend in ihren "leiwanden" Grafiken zusammen. Warum Menschen auf die Blindensignalbox an der Kreuzung draufhauen? Und wann echte Wiener zu laufen beginnen? Die Antworten finden Sie in der Bildstrecke!

In ihrem Buch, das eine Hommage an die leiwandste Stadt der Welt ist, haben die beiden den Grant der Wiener Seele in 200 Tortendiagrammen zusammengefasst.

In der Vergangenheit hat der Holzbaumverlag bereits ein Malbuch für Wiener veröffentlicht, in dem man den "Gschissenen" ausmalen konnte.

