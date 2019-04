Oster-Mobil schlackert in Wien mit den Ohren

Hätte der Osterhase ein Auto, es würde wohl so aussehen: In der Asperngasse hat ein "Heute"-Leser einen Pkw mit ungewöhnlicher Deko geknipst: Die Front ziert ein Bommel, an den Seiten ragen flauschige Ohren in die Luft.

Haben Sie auch ein lustiges Bild geschossen? Teilen Sie es per App oder per Mail an leserreporter@heute.at und kassieren Sie bei Abdruck in der Zeitung 50 Euro Leserhonorar.

(cty)