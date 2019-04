Parksheriff kennt auch vor Bagger keine Gnade

Schweres Gerät parkte am Montag in der Rötzergasse (Wien-Hernals) an falscher Stelle und war somit einem Wiener Parksheriff ein Dorn im Auge.

Wie Leserreporter Patrick M. mit seiner Aufnahme beweist, schießen die sogenannten "Parkraum-Überwachungsorgane" auch bei Baustellenfahrzeugen scharf – und hefteten dem Bagger kurzerhand einen Strafzettel an die Scheibe.

Hast du auch ein Foto für die "Heute"-Community? Schick es an leserreporter@heute.at oder lade es per App hoch! Bei Abdruck in der Print-Zeitung winken 50 Euro als Dankeschön.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)