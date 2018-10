Penis heißt alle am Wiener DC Tower "Willkommen"

Die Wiener zählen ja bekanntlich nicht zu den allerhöflichsten Menschen - das wollen sogar Umfragen beweisen. "Heute"-Leserin Anamarija musste sich davon selbst überzeugen, als sie am Montagabend vom DC Tower in Wien den wunderschönen Sonnenuntergang genoss.

Umfrage Finden Sie, dass Wiener unfreundlich sind? Drah di, Deppata!

Frog wen ondan, du Wappla!

Loss mi in Ruah, du Gfrasstsackl!

Geh, schau dasst weidakummst, du Fetznschädl!

Na no, na ned, du Trottl!

Überhaupt nicht, Wiener sind durchaus freundlich!

Doch leider war der schöne Anblick etwas getrübt, als sie am Boden eine Nachricht lesen musste. Unbekannte Scherzkekse haben am Donauufer in den Sand "Willkommen in Wien" geschrieben und zusätzlich einen Penis aufgezeichnet. Die gebürtige Wienerin sieht das aber mit Humor und kann darüber nur schmunzeln: "Wien hat eben zwei Seiten - eine schöne und die 'echte'."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)