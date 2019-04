Peugeot Cabrio wird zum praktischen Transporter

Was nicht passt, wird passend gemacht: Immer wieder sorgen die Wiener mit einfallsreichen Möbeltransporten und wilden Befestigungsvorrichtungen für staunende Blicke. Entweder wird mit einem Fahrrad ein Zylinder gezogen, oder ein Sofa auf das Dach des Autos geschnallt.

Besonders beliebt sind aber Cabrios, denn wegen dem aufmachbaren Dach lassen sich hier auch äußerst spärliche Gegenstände "unterbringen". So auch am Urban-Loritz-Platz in Wien: Ein Lenker aus Bratislava war mit einem riesigen Brett auf der Rücksitzbank unterwegs. Bleibt zu hoffen, dass er so nicht bis in die Slowakei gefahren ist. Also bitte, nicht nachmachen!

