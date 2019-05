Pistolen-Mann raubt Post in Wien-Alsergrund aus

In Wien-Alsergrund betrat ein maskierter Mann am Dienstag gegen 11.00 Uhr eine Postfiliale in der Althanstraße. Mit gezogener Waffe forderte er von einer Mitarbeiterin Bargeld.

Nach dem Coup flüchtete der unbekannter Täter mit der Beute in derzeit unbekannter Höhe. Eine polizeiliche Fahndung verlief bis Mittwoch noch negativ.

Eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(zdz)