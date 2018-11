Pitbull am Stadtrand einsam ausgesetzt

Als Betti S am Donnerstag in der Früh einen Spaziergang beim Retentionsbecken in Wien-Liesing machte, entdeckte sie einen ausgesetztem weißen Pitbull. Der Listenhund war mit einer Leine an einem Baum festgebunden und hatte einen Maulkorb. Die Tierliebhaberin musste dem verängstigten Hund helfen und alarmierte die Polizei.

"Die Beamten lasen vor Ort den Chip des Vierbeiners aus, auf dem alle relevanten Daten gespeichert waren. Der Hund wurde diesen entsprechend dem Tierquartier übergeben", so Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber "heute.at". Ob der Pitbull zu seinen Besitzern zurückkehren wird, ist noch unklar. Das Posting von Betti S. wurde übrigens über 2.550 Mal geteilt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)