08. April 2019

Straße wegen Pizza-Lieferung blockiert

Ein Pizza-Lieferant blieb in Wien-Donaustadt auf der Straße stehen, weil er das heißgeliebte Gericht so schnell wie möglich an den Mann bringen wollte.