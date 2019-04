Polizei-Streifenwagen in Crash in Wien verwickelt

Am Mittwoch Abend gegen 21 Uhr ist in Döbling ein Unfall, in den ein Streifenwagen der Wiener Polizei verwickelt war, passiert.

Laut Angaben eines Leserreporters unter Berufung auf mehrere Zeugen, die den Crash von einem Nahe gelegenen Lokal aus beobachtet hatten, soll der Lenker des Polizeiwagens einen linksabbiegenden Mini seitlich erfasst und dabei "komplett demoliert" haben.

Wie die Aufnahmen vom Unfallort zeigen, waren Rettung und Feuerwehr mit jeweils mehreren Fahrzeugen vor Ort. Ob es Verletzte gibt, war zunächst unbekannt. Der Einsatz läuft noch.

Störung Wiener Linien

Aufgrund des Unfalls kam es zu Störungen im öffentlichen Verkehr. "Wegen eines Verkehrsunfalles im Bereich Gymnasiumstraße wird die Linie 35A in Fahrtrichtung Salmannsdorf zwischen Währinger Park und Gatterburggasse über die Strecke der Linien 40A und 10A umgeleitet. Die Haltestelle Hardtgasse kann dadurch nicht eingehalten werden", informierten die Wiener Linien am Abend.

