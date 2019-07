Brigittenau 07. Juli 2019 12:46; Akt: 07.07.2019 13:34 Print

Rauchsäule über Wien: Wohnung in Vollbrand

Am Sonntag kam es zur Mittagszeit in der Wolfsaugasse in Wien-Brigittenau zu einem Dachstuhl-Brand. Die Feuerwehr ist derzeit noch vor Ort.