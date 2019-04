"Abschleppfalle" bei verlassener Bushaltestelle

Parkplätze sind im 5. Wiener Gemeindebezirk eine Rarität. Die Straßen und Gassen sind derzeit aufgrund von diversen Bauarbeiten mit Park- und Halteverboten zugepflastert. Anrainer werden so bei der täglichen Parkplatzsuche auf eine neue Geduldsprobe gestellt.

So auch "Heute"-Leser Christian, der nach einigen Überstunden im Büro auch noch zu Hause mit seinem Auto, auf der Suche nach einem Parkplatz, Dutzende Runden in seinem Grätzl drehte.

Bei einer verlassenen Bushaltestelle in der Reinprechtsdorfer Straße 7 wurde er dann schließlich am späten Abend fündig: Zwei Fahrzeuge parkten bereits dort, ein Platz war aber noch frei. Also stellte er sich dazu und ging in den wohlverdienten Feierabend.

Am nächsten morgen kam dann aber das böse Erwachen, denn das Auto war kurz davor abgeschleppt zu werden. "Mir gelang es noch mit dem Abschlepper ein paar Worte zu wechseln. Er deutete mir nur mit dem Finger auf die gelbe Linie am Bordstein: 'Parkverbot', sagte er", so Christian gegenüber "Heute".

Parkverbot mit gelber Linie markiert



Kurios an der Sache: Die Haltestelle ist gar keine Haltestelle mehr, denn diese wurde um etwa 50 Meter nach hinten versetzt. Der scheinbar "glückliche" Parkplatz wird also doch noch zu einem kostspieligen "Spaß". Christian selbst möchte nun andere Autofahrer vor dem vermeintlichen Parkplatz warnen, denn 274 Euro Abschleppkosten sind nicht ohne – und die Strafe für das Falschparken wird auch noch in den kommenden Wochen ins Haus flattern.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)