Rohrbruch setzt Straße in Alsergrund unter Wasser

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Türkenstraße. Eine Einsatzgruppe der Wiener Berufsfeuerwehr war sofort vor Ort. Das Wasser wurde bereits abgedreht", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber "Heute.at" nach 16 Uhr. Das Rohr dürfte altersbedingt dem Druck des Wasser nicht mehr standgehalten haben und geplatzt sein.

Zudem mussten die Florianis einen Pkw entfernen und Schotter zur Bindung des Wasser verteilen. Momentan ist die Türkenstraße gesperrt und nicht befahrbar. Weichen Sie bitte großräumig aus!

Norbert Klicha, Bereitschaftsingenieur von Wiener Wasser, erklärte gegenüber "Heute.at": "Es handelte sich um ein altes Versorgungsrohr, das geplatzt ist. Dadurch wurde auch Material an die Oberfläche gespühlt, weshalb die Straße gereiningt werden muss."

Die Sperre wird voraussichtlich noch bis ca. 19.00 Uhr andauern. Dann werden erstmal zwei von drei Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben.

Mehr Infos in Kürze!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)