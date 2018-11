Samariterbund-Auto stieß mit Pkw zusammen

Am Mittwoch krachte es gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Breitenfurter Straß/Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling. In den Zusammenstoß involviert waren ein PKW-Fahrer und ein Wagen des Samariterbunds, welches gerade mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt unterwegs war.

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand – es kam nur zu einem Blechschaden.

Haben Sie auch Fotos oder Videos für die "Heute"-Redaktion?

(nona)