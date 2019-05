Scherztruppe entsetzt mit Organ-Lieferung

Die Gruppe "Wiener Schmäh" hat sich zu Ostern mit einem Streich vor Gläubigen im Wiener Stephansdom mehrere Anzeigen und den Unmut von Dompfarrer Toni Faber eingebrockt. Von diesen Schwierigkeiten ließ sich die Scherztruppe aber nicht von ihren Streichen abbringen – auch ihr neuestes Video geht an die Nieren. In dem Clip zu sehen: Eine "Organlieferung" an das Wiener AKH.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)