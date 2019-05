Schon wieder! Brand in Wien-Simmering

Die Serie an Bränden im Wiener Stadtteil Simmering reißt nicht ab: Nachdem vor wenigen Tagen ein ganzer Wohnhausblock Raub der Flammen wurde und eine Person bei einem Feuer mit einer explosionsartigen Stichflammen lebensgefährlich verletzt wurde, hieß es für die Feuerwehrleute im Bezirk in der Nacht auf Samstag erneut ausrücken.

Diesmal hielt sich das Ausmaß des Feuers allerdings in Grenzen: Eine Hütte in einer Kleingartenanlage in der Ehamgasse stand aus noch ungeklärter Ursache in Flammen, es gibt keine Berichte über Verletzte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und rückte kurz vor Mitternacht wieder ein.



Erheblicher Sachschaden

Als das Feuer ausbrach, dürfte sich der Besitzer nicht im Gartenhäuschen aufgehalten haben. Es entstand erheblicher Sachschaden.

