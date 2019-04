Schwan blieb mit dem Hals auf Wiener Brücke stecken

Die Wiener Reichsbrücke übt offenbar eine nahezu magische Anzugskraft auf Vögel aus: Im Wochentakt erreichen die "Heute"-Redaktion Meldungen von Schwänen, die sich dorthin verirren und von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden müssen. Einem ganz ausgemachten Pechvogel hat nun eine "Heute"-Leserin den Hals gerettet: Das Jungtier blieb mit selbigem in einer Lücke am Fahrbahngeländer stecken und kam weder vor noch zurück.

Die 49-Jährige Leserreporterin war mit dem Auto gerade in Richtung Kaisermühlen unterwegs. "Zuerst habe ich gedacht, da hängt ein Stück Plastik", erzählt sie. "Als ich den Schwan erkannt habe, stieg ich im Reflex auf die Bremse und schaltete die Warnblinkanlage ein." Die Leserin hob das verstörte Tier an, was ihm erlaubte, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Laut pfauchend flatterte es dann in die schmale Lücke zwischen den beiden Geländern.

Während die Tierfreundin auf die Wildtierrettung wartete, hielt eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife an. Drei Polizisten eskortierten den Schwan in Sicherheit.

(cty)