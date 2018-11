Auto bei Einpark-Unfall aufs Dach katapultiert

Kurz vor 22 Uhr kam es in der Nacht auf Sonntag in der Gudrunstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige wollte mit ihrem Auto am rechten Fahrbahnrand parken. Während sie zurückschob, versuchte eine 30-Jährige, links an ihr vorbeizufahren.

Dabei kam es zum Zusammenprall: Die Ältere touchierte die Front des einparkenden Fahrzeugs, die sich beim Einleinken auf den linken Fahrstreifen schob.

Der Pkw der 30-Jährigen wurde ausgehebelt und aufs Dach geschleudert. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt, sie konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Der Pkw der Jüngeren wurde beim Crash ebenfalls beschädigt und gegen ein drittes, geparktes Fahrzeug geschoben.



Ein Notarztfahrzeug war vor Ort. (Leserreporter)

Die Wiener Berufsfeuerwehr räumte die Unfallstelle, die 30-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt. Das Unfallkommando der Wiener Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll.

