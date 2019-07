Schwerverletzt: Mann aus Dachgeschoss gestürzt

Am Freitag in der Früh kam es zu einem schweren Unfall in der Lerchenfelderstraße in Wien. Ein 41-jähriger Mann ist beim Ausbau des Dachgeschosses ein Stockwerk in die Tiefe gestürzt und blieb schwer verletzt liegen.

Wegen des Verdachts auf ein Beckentrauma und einer Unterarmfraktur wurde der Mann von der Wiener Rettung gemeinsam mit der Feuerwehr notfallmedizinisch versorgt und mit der Drehleiter auf Straßenniveau gehoben. Anschließend wurde der 41-Jährige im Krankenhaus in einem Schockraum untergebracht.

Verkehr umgeleitet

Wegen des Einsatzes konnte die Straßenbahn in der Früh nicht mehr fahren und auch der restliche Verkehr musste umgeleitet werden. Es kam zu Verzögerungen.

