Seat überschlagen: Stau legt Wien-Döbling lahm

Ein silberner Seat Ibiza krachte am Mittwochnachmittag bei der Heiligenstädter Lände in Richtung Zentrum in die Fassade eines Parkhauses. Dabei wurde ein Rad aus der Aufhängung gerissen, der Kleinwagen überschlug sich mitten auf der zweispurigen Fahrbahn und kam letztendlich auf dem Dach zum Stillstand.

"Der 20-jährige Lenker konnte sich wie durch ein Wudner selbstständig aus dem Auto befreien", so Rettungssprecher Daniel Melchen gegenüber "heute.at". Binnen weniger Minuten bildete sich auf der Heiligenstädter Lände ein kilometerlanger Stau. Die Rettungsgasse funktionierte in diesem Fall wieder nicht reibungslos, denn die Rettungskräfte konnten nur im Schleichtempo zum Unfallort vordringen.

Als die Wiener Berufsrettung dann beim Patienten ankam, wurde der leicht verletzte Lenker notfallmedizinisch erstversorgt. Anschließend brachten ihn die Sanitäter mit mehreren Prellungen ins Krankenhaus.

