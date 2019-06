Polizei ermittelt nach Terror-Drohung in Seestadt

Der 22. Bezirk kommt nicht aus den Schlagzeilen: Nachdem innerhalb kurzer Zeit zwei brutale Übergriffe von Jugendbanden in der Seestadt bekannt wurden, ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung jetzt wegen einer Terror-Drohung gegen den Stadtteil im Bezirk Donaustadt. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien gegenüber "Heute".

Grund ist ein Foto, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert. Darauf ist eine Pistole zu sehen und ein Text im Stil einer Instagram-Story. Der Verfasser droht Bewohnern der Seestadt mit einem "Geschenk" und kündigt in gebrochenem Deutsch an, einen Terror-Anschlag zu verüben.

#Information zu den Drohungen im Bereich der #Seestadt: Der Fall ist bekannt, die zuständige Stelle hat bereits Ermittlungen eingeleitet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 14. Juni 2019

Dutzende besorgte Leser haben sich mit dem Foto an "Heute" gewendet. Die Redaktion hat entschieden, die Terror-Drohung nicht im exakten Wortlaut zu verbreiten und den Teil unkenntlich zu machen, der nicht im unmittelbaren öffentlichen Interesse steht.



Ein Raub gegen einen 16-Jährigen sorgte kürzlich für Aufregung in der Seestadt.



