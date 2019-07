Serbische Miss regt mit Doppeladler-Geste auf

Bei einem Schönheitswettbewerb im Kosovo kam es zu einem handfesten Skandal, der derzeit durch die Medien am Balkan geht. Grund dafür ist die selbsternannte "Miss Serbia of Freedom". Auf der Bühne, als sie von Fotografen umzingelt wurde, formte sie ihre Hände zu einem Doppeladler. Dem Symbol Albaniens.

Eine Geste, die in Serbien nicht gerne gesehen wird. Zwar ist der Krieg mit Albanien vorbei, dennoch bestehen weiterhin Differenzen zwischen den beiden Ländern. Deutlich wird das auch an den Schlagzeilen der serbischen Zeitungen. So schreibt der "kurir" zum Beispiel: "Ein noch nie dagewesener Skandal!" Der "Telegraf" titelt: "Beschämend".

"Neue Generation"

Bei der Dame, die derzeit ganz Serbien erzürnt, handelt es sich um Irina Jovanka, eine Wienerin mit serbischen Wurzeln. Woher sie ihre Schärpe mit der Aufschrift "Miss Serbia" an dem Tag hatte, ist unklar. Denn das Komitee erklärte nach dem Eklat, dass man die Frau nicht kenne. Vesna de Vinča, Chefin der Modelagentur "Miss Yu", erklärt dem "kurir": "Sie hat in keinem offiziellen Bewerb gewonnen. Das ganze ist eine Lüge. Ich glaube, sie weiß nicht, was sie damit anrichtet".

Irina selbst versteht die Aufregung nicht: "Das ist ein Zeichen des Respekts", erklärt sie. Außerdem sei es "ganz normal". Auf Instagram erhält die selbsternannte "Miss Serbien" neben viel Kritik auch einiges an Zuspruch. Die Fans sprechen von einer "neuen Generation", die keinen Hass mehr gegen die jeweiligen Staaten hegt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)