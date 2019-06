So bleiben unsere Leser jetzt richtig cool

Am Montag grillt uns die Gluthitze in Wien bei bis zu 38 Grad – die Tipps unserer Community kommen da gerade recht. Unsere Leser haben sich selbst dabei geknipst, wie sie den Kampf gegen die Hitze aufnehmen und dabei richtig cool bleiben.

Das kannst du auch? Zeig uns, wie du dich abkühlst, und sende dein Foto an community@heute.at oder teile es per "Heute"-App. Jedes Foto, das in der Print-Zeitung abgedruckt wird, bringt 50 Euro! Das Gleiche gilt für Videos, die online verwendet werden.

(cty)