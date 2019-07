Spaziergängerin findet 3 E-Scooter im Wienfluss

Am Dienstag machte eine "Heute"-Leserin bei ihrem Spaziergang im Stadtpark einen besorgniserregenden Fund: Sie entdeckte gleich drei E-Scooter der Marke Circ, die im und neben dem Wienfluss, in der Nähe der Stubenbrücke, lagen.

E-Scooter in Wien

Circ-E-Scooter können via App gefunden werden und sollten nach der Benutzung wieder an einen gut erreichbaren Platz abgestellt werden. Eine eigene Rückgabestelle gibt es für die Fahrzeuge nicht, die in ganz Wien wieder per App abgeschlossen werden können.

(rhe)