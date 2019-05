Kurz vor 14 Uhr fing ein Skoda Octavia auf der Ostautobahn in Fahrtrichtung Wien-Schwechat in der Nähe des Flughafens an zu brennen. Der Fahrer stoppte sofort das Auto am Pannenstreifen und rettete sich ins Freie.

Derzeit ist wegen den Löscharbeiten mindestens ein Fahrstreifen gesperrt. Die Asfinag meldet, dass mit Verzögerungen gerechnet werden muss. Der Stau war etwa 5,5 Kilometer lang und reichte bis zum Knoten Schwechat. Mittlerweile ist der Löscheinsatz beendet. Dennoch kommt es auf der Höhe der Simmeringer Haide zu Verzögerungen im Verkehr.

Unfall bei Fischamend



Zwischen Fischamend und Bruck/Leitha West ist es bei Kilometer 29 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Auch hier gibt es kilometerlangen Stau in Richtung Budapest.

Skoda brannte auf A4 bei Flughafen-Ausfahrt ab

(zdz)