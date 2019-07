Was unterscheidet diese beiden Stoppzeichen?

Sommerzeit ist in Wien zugleich die Zeit der vielen Bauarbeiten auf den Straßen. So auch in Hernals. Durch die Arbeiten auf der Hernalser Hauptstraße im Bereich des Elterleinplatzes, muss der Verkehr nun durch verschiedene Seitengassen umgeleitet werden.

Umfrage Macht das neue Stopp-Zeichen Sinn? Ja, es macht Sinn.

Nein, ich muss ja sowieso stehen bleiben.

Keine Ahnung.

Bei der Lacknergasse Ecke Rötzergasse entdeckte nun Leserreporterin Andrea etwas Kurioses. Ein bereits vorhandenes Stopp-Schild wurde zunächst verdeckt und ungültig gemacht.

Darunter wurde allerdings ein weiteres, mobiles Stopp-Zeichen aufgestellt. Einziger Unterschied: Das Zusatzschild weist auf eine querende Vorrangstraße hin. Für Autofahrer macht das in der Praxis aber keinen Unterschied, denn stehen bleiben müssen sie trotzdem.

Was war also an dem ursprünglichen Stopp-Zeichen verkehrt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

(zdz)