Großeinsatz in Wien 13. November 2018 19:05; Akt: 13.11.2018 19:55 Print

Straße wegen Autobrand in Simmering gesperrt

Großeinsatz am Dienstagabend in Wien-Simmering: In einer Tiefgarage brannte ein Auto völlig aus. Die Feuerwehren rückten mit acht Fahrzeugen aus.