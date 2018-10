Der Sturm hat auch schöne Seiten

"Heute"-Leserin Silvia H. sieht das Gute im Sturm. Mit Orkanstärke hat dieser am gestrigen Montag im Süden Österreichs schwere Überschwemmungen und Murenabgänge verursacht - die aktuelle Lage im Land finden Sie hier >>>.

In Niederösterreich war es zwar ebenfalls stürmisch, jedoch nicht so schwerwiegend wie in Tirol oder Kärnten. In Ebergassing (Bruck an der Leitha, Niederösterreich) formten die starken Windböen schöne Wolkenspiele am Himmel.

Leserreporterin Silvia H. entdeckte die schönen Wolkenformationen auf dem Heimweg. "Durch den Wind haben sie sich ständig verändert", so die Niederösterreicherin. "Der Sturm hat ganz tolle Wolkenformationen hervorgebracht", sagt sie und will den Anblick mit der "Heute"-Community teilen.

(mp)