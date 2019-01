Tanzeinlage bei Hochzeits-Feier vor Shisha-Lokal

Die Hippgasse in Wien-Ottakring wurde am Montagabend kurzzeitig zur Tanzfläche erklärt. Direkt vor einem Shisha-Lokal blieben etwa fünf Fahrzeuge mit Warnblinkanlagen stehen, aus denen mehrere Männer und eine Frau in einem weißen Hochzeitskleid ausstiegen.

Zu der Musik, die aus dem Auto spielte, fingen dann alle mitten auf der Straße an zu tanzen, zu feiern und zu klatschen.

Die kleine Gasse in der Näher der Lugner City war gegen 19.00 Uhr kurzzeitig nicht befahrbar. "Die Leute feierten etwa 15-20 Minuten, bis sich einige Anrainer und Autofahrer beschwerten. Dann haben sie die Gasse wieder freigegeben", so ein Augenzeuge gegenüber "Heute.at".

(mz)