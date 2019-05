Mietwagen-Fahrer nimmt Gäste im Kofferraum mit

Auf Wiens Straßen herrscht seit Jahren zwischen Taxi- und Mietwagen-Fahrern ein Kampf um jeden einzelnen Kunden. Fahrgäste greifen vermehrt auf verschiedene Anbieter von Fahrtendiensten zurück, da diese oftmals günstigere Tarife haben.

Ein Video, das der Redaktion zugespielt wurde und auch in den sozialen Medien kursiert, zeigt nun, wie ein Mietwagenfahrer zwei Fahrgäste in den Kofferraum seines VW Passats sperren lässt und losfährt. Eine junge Frau lässt die beiden Männer in den Kofferraum steigen und setzt sich anschließend auf die Rücksitzbank des Autos, bevor der Lenker losfährt.

Damit bricht er nicht nur das Gesetz, sondern bringt seine Kunden auch noch in Gefahr.

Wie "Heute.at" in Erfahrung bringen konnte, soll der Vorfall Samstagnacht vor einem Lokal am Lugeck in der Sonnenfelsgasse stattgefunden haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)