Taxler crasht Dienstauto gegen Straßenschild

Ein Taxilenker krachte am Donnerstagabend am Mortaraplatz in Brigittenau gegen ein Straßenschild. Dabei demolierte er das Heck seines Toyota Prius. Die Seitenairbags explodierten, wodurch es wohl keine ernsthaft Verletzten gab.

Augenzeugen wollen gesehen haben, wie es zu einem Raufhandel zwischen Taxilenker und einem anderen Mann gekommen sein soll. Zum Zeitpunkt des Unfalles sollen zudem ein Mann mit einem Kind hinter dem Straßenschild gestanden sein. Die Polizei konnte diese Aussagen auf "heute.at"-Anfrage aber nicht bestätigen. Die Unfallursache ist unklar.

(zdz)