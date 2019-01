Technisches Gebrechen blockiert Bim-Linien

Fahrgäste der Linien 6, O und 67 müssen am Dienstag Geduld am Weg in die Arbeit mitbringen. Wegen eines schadhaften Fahrzeugs im Bereich der Quellenstraße wird die Straßenbahn 6 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Matzleinsdorfer Platz und Enkplatz über die Linien 18 und 71 umgeleitet. Die Linie O kann nur zwischen Quartier Belvedere und Praterstern verkehren. Die Linie 67 ist an der Weiterfahrt gehindert.

Augenzeugen berichteten gegenüber "Heute.at" von einem Gebrechen am Stromabnehmer. Das Ende der Störung war zunächst nicht absehbar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pic)