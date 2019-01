Transporter fährt OBI-Einfahrt in Wien kaputt

2,3 Meter - so hoch darf das Fahrzeug sein, dass in die Garage des OBI Baumarktes in Wien Landstraße fährt. Ein Lenker hat dies wohl übersehen und fuhr mit einem vor Ort gemieteten Transporter in die Garageneinfahrt rein.

Dabei krachte es gewaltig, denn die Konstruktion auf der Ladefläche demolierte eine Wasserleitung über der Einfahrt. Die Folge war eine ungewollte Dusche. Verletzt wurde bei dem Fauxpas aber niemand.

(mz)