VW kracht mit Mazda in Floridsdorf zusammen

Am Dienstagvormittag krachte es gegen 11.30 Uhr in Wien-Floridsdorf gewaltig: Ein VW Passat kollidierte auf der Kreuzung Ignaz-Köck-Straße Ecke Ludenburger Gasse mit einem Mazda 2. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW erst auf der Betonschutzwand zum Stillstand kam.

Sofort wurden zwei Rettungsteams der Johanniter zum Einsatz gerufen. Auch die Polizei und die Wiener Berufsfeuerwehr war im Einsatz, um die Trümmer und die zerstörter Fahrzeuge von der Straße zu schaffen. Wie schwer die Insassen der Autos verletzt wurden, ist derzeit noch nicht klar.

(zdz)