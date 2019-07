Trümmer drohten auf Passanten zu stürzen

Das stürmische Wetter der letzten Tage dürfte seine Spuren an einem Altbau in der Kleinen Stadtgutgasse hinterlassen haben: Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr alarmiert, weil Teile der Fassade in die Tiefe zu stürzten drohten.

Die Florianis inspizierten den betroffenen Bereich mit Hilfe einer Drehleiter. Sie lösten lockeren Verputz und wackeliges Mauerwerk ab, um Schäden an Personen oder Fahrzeugen zu verhindern.

