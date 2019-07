BMW-Lenkerin mäht Poller um und überschlägt sich

Heftiger Crash in den frühen Abendstunden am Dienstag: Ein blauer BMW 3er fuhr gegen 20.30 Uhr die Laxenburgerstraße in Wien-Favoriten Richtung Innenstadt entlang.

Auf der Höhe der Dieselgasse verlor die Frau jedoch die Kontrolle über das PS-starke Auto, mähte gleich mehrere Verkehrspoller um und überschlug sich.

Bevor das Wrack auf der Beifahrerseite zum Stillstand kam, erwischte es noch ein Straßenschild und ein geparktes Auto am Straßenrand.

Geschockte Passanten eilten den beiden Insassinnen sofort zur Hilfe. Nach wenigen Minuten war die Wiener Berufsfeuerwehr und die Berufsrettung vor Ort. Wie durch ein Wunder wurden beide Frauen nur leicht verletzt. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurden die Frauen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW dürfte schrottreif sein - am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Unfallursache ist vorerst unklar.

Die Feuerwehrleute mussten den zerstörten BMW mit einer Seilwinde wieder auf die Räder stellen und von der Unfallstelle wegbringen. Insgesamt waren die Florianis rund eine Stunde mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

(zdz)