Unfall-Lenker "vergisst" sein Taferl auf Bim

Keiner weiß, wann der Unfall passiert ist. Fest steht aber: Am Donnerstag um 6 Uhr morgens fotografierte ein "Heute"-Leser das Corpus Delicti. Am Matzleinsdorfer Platz entdeckte er eine Straßenbahn mit beschädigtem Heck und einer eindeutigen Spur: Der mutmaßliche Unfalllenker ließ sein Nummernschild, wohl nicht ganz freiwillig, in der Außenhülle der Straßenbahn zurück.

Später fiel der Schaden auch einem Mitarbeiter der Wiener Linien auf. Die Garnitur der Linie 6 wurde um 8 Uhr eingezogen, so eine Sprecherin zu "Heute". Die Ermittlungen über den Unfall und darüber, ob tatsächlich Fahrerflucht begangen wurde, laufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)