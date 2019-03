So schön machen unsere Leser-Fotografen "Blau"

Blau? Das kann vieles heißen: Für unsere aktuelle Foto-Challenge haben wir bewusst ein offenes Thema gewählt und waren dementsprechend besonders gespannt, wie die Fotografen unter unseren Lesern die Farbe in ihren Bildern umsetzen.

Die gute Nachricht: Schon wenige Stunden nach dem Startschuss gingen Dutzende Einsendungen per App und unter community@heute.at ein, die keine Wünsche offen ließen. Vom Fallschirmsprung bis zur abstrakten Kunst – das Thema "Blau" wurde ganz unterschiedlich umgesetzt. Eine Auswahl an besonders schönen Fotos findest du in der Diashow oben!

Foto einsenden und gewinnen

Hast du auch ein Auge für gute Bilder? Dann zeig uns dein Können! Wir wollen dir im Gegenzug nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber worauf du dich verlassen kannst: Bei Abdruck in der Zeitung wird dein Bild mit 50 Euro prämiert!

(cty)