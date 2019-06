Verletzte bei Brand im Anton Figl-Hof

Im Anton Figl-Hof in Wien-Penzing ist in der Nacht auf Samstag ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Die Inhaberin des Apartments konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Vollbrand. Weil das Stiegenhaus des Gemeindebaus stark verraucht war, brachten die Einsatzkräfte die Bewohner der oberen Stockwerke über eine Drehleiter und mit Fluchtfiltermasken in Sicherheit.

Die verletzte Wohnungsinhaberin wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht.

