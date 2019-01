Zeuge filmt Pärchen beim Sex in Innsbrucker City

Im Winter herrschen zwar eisige Temperaturen, das scheint dieses Pärchen aber kalt zu lassen: Mitten in der Innsbrucker City konnten sich zwei Turteltauben nicht mehr zurückhalten und fielen übereinander her - laut einem Augenzeugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Weil sich die beiden aber nicht mitten auf der Straße vergnügen wollten, suchten sie sich ein "stilleres" Örtchen aus.

Umfrage Hatten Sie schon einmal Sex im Freien? Ja, ich hatte auch schon Outdoor-Sex 68 % 68 % Nein, bisher noch nicht 17 % 17 % Sex im Freien interessiert mich nicht 7 % 7 % Bitte nicht stören... Ich bin gerade beschäftigt 8 % 8 % Insgesamt 3380 Teilnehmer

Ob der Ort, den die beiden gewählt haben, wirklich so intim war, wie vielleicht beabsichtigt haben, bleibt fraglich: Den Liebesakt vollzog das Paar nämlich hinter einer Glaswand, sodass es von jedem beobachtet werden konnte. Ein Augenzeuge filmte die heißen Szenen in der Maria-Theresien-Straße mit.

Sex im öffentlichen Raum ist verboten

Im Falle einer Anzeige würde die Polizei das Liebesspiel im öffentlichen Raum rasch beenden. Für die "Anstandsverletzung" wird nämlich eine Strafe in der Höhe von 40 Euro fällig.

(mz)