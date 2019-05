Vierfach-Crash am Hietzinger Kai

Blechsalat am Hietzinger Kai: Am Samstag kurz nach 18 Uhr krachten vier Autos in Unter St. Veit ineinander. Es dürfte sich um einen Auffahrunfall handeln.

Die gute Nachricht: Ersten Meldungen zufolge wurde beim Crash niemand ernsthaft verletzt. Die Wiener Polizei hat den Unfall aufgenommen.

