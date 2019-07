Voestbrücke versinkt in gespenstischem Nebel

Noch sind die Tage für den Juli viel zu kühl und besonders die Nächte haben es in sich. So kam es, dass die Voestbrücke in Linz am Montag in der Früh nur noch bedingt zu sehen war: Einige einzelne Lichter, ein paar in Nebel verhüllte Bäume und der hoch aufragende Brückenpfeiler erzeugten einen gespenstischen Anblick.

Wie hast du die stürmischen Tage erlebt? Diskutiere gern in den Kommentaren mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rhe)