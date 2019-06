Riesen Ansturm auf Wiener Stadionbad

Zwar war der Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag noch nicht erreicht, das Quecksilber stieg in Wien aber trotzdem auf bis zu 36 Grad. Kein Wunder also, dass Zehntausende Großstädter zur Abkühlung in die Freibäder flüchteten – und sich dort wie Sardinen in der Dose drängten.

Besonders groß war der Ansturm am Stadionbad in der Leopoldstadt. Leserreporter Davor D. fotografierte die riesige Menschenschlagen vor den drei Kassen. Wer Geduld mitbrachte und es bis ins Innere schaffte, durfte nicht mit einem Schattenplatz rechnen. An sportliches Bahnenschwimmen war wegen der hohen Besucherzahl auch nicht zu denken.

Wie kühlst du dich jetzt ab? Schicke dein Foto an community@heute.at und gewinne mit etwas Glück 50 Euro!

(cty)