Eine Wunschvorstellung vieler Wiener, die allerdings nie real werden wird: Wien am Meer mit wundervollen Sandstränden.

Wien am Meer: So schön könnte es aussehen

Es sieht so aus, als ob Wien am Meer liegen würde und das AKH zwei riesige Schiffe seien, die am Hafen angelegt haben. (Bild: Leserreporter)