Wiener Parkplatznot treibt skurrile Blüten

Der notorische Parkplatzmangel in manchen Wiener Stadtteilen bringt Autofahrer zur Verzweiflung – es überraschte unseren Leserreporter also nicht sonderlich, als er diesen Peugeot in Favoriten vor die Linse bekam: Trotz Baumaterials, das vom Straßenrand rund einen halben Meter in die Fahrbahn ragte, ließ sich der Besitzer nicht vom Einparken abhalten und überrollte kurzerhand einen der Absperr-Stipfel.

(cty)