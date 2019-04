Wiener kracht beim Einparken gegen Laterne

In der Eschenallee in Wien-Favoriten krachte es am Montagvormittag: Ein Lenker fuhr bei einem Parkmanöver in eine Laterne und demolierte dabei seinen schwarzen Kia.

Das ärgerliche Fauxpas dürfte wohl einige Hundert Euro kosten. Ernsthaft Verletzte dürfte es aber nicht gegeben haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)