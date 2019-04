Wiener transportiert Bett mit Mini Cabrio

Leserreporter Laurenz traute seinen Augen nicht, als es am Freitag in Wien einen Mini Cabrio mit einem Bett auf der Rücksitzbank sah. Ein Mann hatte sich einen DriveNow-Mini ausgeborgt und so nicht nur das Bettgestell, sondern auch den Lattenrost und eine Matratze transportiert.

Erlaubt ist das natürlich nicht, denn von Ladungssicherung kann hier keine Rede mehr sein. Im Falle eines Unfalles könnten die Möbelstücke zu tödliche Geschossen werden. Also: Bitte nicht nachmachen!

(zdz)