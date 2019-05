Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei endet in Hauswand

Am späten Dienstagabend wurde es nochmal laut in der Troststraße, im 10. Wiener Gemeindebezirk. Lautes Motorengeräusch eines rasendes Pkws, dahinter Polizeisirenen. Und als wär das noch nicht genug, knallte es letzten Endes. Und zwar direkt in einer Hausmauer.

Fünf junge Männer lieferten sich nämlich eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten. Die Fliehenden zogen schließlich den Kürzeren.

Wie Augenzeugen berichten wurden alle fünf Männer festgenommen und abgeführt. Weshalb es genau zur Verfolgungsjagd kam war zunächst unklar.

